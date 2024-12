La Madonna del Rosario esposta dopo il restauro

Un bel modo per festeggiare il Natale. Oggi alle 10.30, alla chiesa dei Santi Giuseppe e Lucia, sarà presentato il restauro della Madonna del Rosario, il dipinto della pittrice Plautilia Nelli del quale si celebra proprio in questi giorni il cinquecentesimo anniversario della nascita. Un’operazione resa possibile anche grazie all’apporto di sponsor privati, con il Comune di Montaione che nei giorni scorsi aveva lanciato una "call for action" per individuare eventuali soggetti intenzionati a co-finanziarla. Ed aveva già chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di restauro da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.