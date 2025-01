"La giunta ha sbagliato. Il mercato da tutelare"

Dopo i fatti di piazza XX settembre e dell’albero caduto per il vento su una macchina, è scontro fra Forza Italia e giunta. "Approviamo la decisione dell’amministrazione comunale riguardo alla chiusura per ragioni di sicurezza di piazza XX Settembre – spiega una nota del capogruppo Simone Testai –. Riteniamo, dopo questo episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia qualora in loco vi fossero transitati veicoli o persone. Non condividiamo invece la decisione di annullare il mercato settimanale che ha luogo nella piazza nel giorno di mercoledì. Considerato che una decina di anni fa, a causa dei lavori in corso, in piazza XX Settembre il mercato settimane venne trasferito per alcuni mesi in piazza Moro". "A nostro avviso per mercoledì (oggi per chi legge, ndr) poteva essere adottata la stessa decisione visto che esistono agli atti le planimetrie relative a quello spostamento – prosegue Forza Italia – che avrebbero potuto essere utilizzate dagli uffici comunali per lo spostamento dei banchi aggiornate alla situazione di oggi. Questo atteggiamento denota incapacità amministrativa".