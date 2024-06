La Fondazione “Dopo di noi“. Bilancio ok e nuovi servizi: "Anche grazie alle donazioni"

Un’istituzione per Empoli, anzi per l’intero Empolese Valdelsa, e per tante famiglie che toccano con mano il tema fragilità. La Fondazione Dopo di noi cresce nei numeri e nell’offerta dei servizi, sempre più puntuali e preziosi. Il bilancio 2023 è stato chiuso in pareggio una manciata di giorni fa, anche grazie a una donazione. "Questo risultato rappresenta un importante traguardo per l’organizzazione – fanno sapere gli stessi –: una realtà che ha visto un aumento consistente delle proprie attività nel corso dell’anno". Il presidente della Fondazione, l’avvocato Pier Luigi Ciari, ha sottolineato la solidità del patrimonio della Fondazione, rafforzato significativamente grazie a una cospicua donazione immobiliare ricevuta recentemente.

"Questa donazione ci ha permesso di consolidare ulteriormente la nostra posizione finanziaria e di ampliare le nostre attività a beneficio della comunità – ha spiegato con uno slancio di ottimismo –. Il futuro si preannuncia roseo per la nostra Fondazione. Continueremo a lavorare con impegno per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie, grazie anche alla generosità dei nostri sostenitori privati".

Nell’occasione Ciari ha anche evidenziato la necessità di un costante coinvolgimento da parte della pubblica amministrazione locale. "Per poter continuare a crescere e a offrire servizi di qualità – ha concluso – è fondamentale che anche le istituzioni pubbliche ci supportino con attenzione e risorse adeguate". Quindi il messaggio per il futuro: la Fondazione Dopo di Noi si conferma così un punto di riferimento solido e affidabile, pronta a affrontare le prossime sfide con determinazione e fiducia.