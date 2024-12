La casara tecnologica al vescovo Paccosi

È stata consegnata anche al vescovo della diocesi Giovanni Paccosi la statuina della casara tecnologica per il presepe 2024. Il nuovo personaggio, che va ad arricchire la rappresentazione della Natività, rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo Made in Italy e dei saperi che lo valorizzano, in una veste moderna. L’obiettivo dell’iniziativa di Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. La raffigurazione rappresenta l’evoluzione di questo antico mestiere strettamente collegato alla tradizione allevatoriale e alla qualità dei prodotti caseari tricolori e regionali. La nuova figura, realizzata in cartapesta dal Maestro presepista Claudio Riso. Il presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, è la “buona Novella” – spiega una nota – che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio, includere, è la famiglia".