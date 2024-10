In campo per salvare il Gonnelli. Assemblea contro l’accorpamento. I genitori si oppongono ai criteri

E’ stata convocata per domani sera a La Perla a Montaione un’assemblea con i genitori degli alunni, nel corso della quale le amministrazioni comunali faranno il punto della situazione. E per allora il quadro sul futuro del Gonnelli sarà forse più chiaro: il rischio di un accorpamento in vista dell’anno scolastico 2025/26 resta ad oggi più che concreto, ma non è forse detta l’ultima parola. Di certo c’è che la giunta regionale si è riunita due giorni fa per deliberare anche sui criteri definitivi del ridimensionamento scolastico e a breve dovrebbero esserci novità. E sarà il contenuto della delibera a determinare le azioni successive. "Siamo in attesa di sviluppi – ha confermato il sindaco di Gambassi Sergio Marzocchi – che comunicheremo poi alle famiglie degli alunni. Ricorso al Tar? E’ un’ipotesi che, come ho detto più volte in passato, ad oggi non escludo". A (ri)porre l’accento sul ridimensionamento scolastico in ottica regionale è però stata la Federazione Uilscuola RUA Toscana, focalizzandosi sull’impatto negativo sul piano occupazionale del provvedimento con cui la Regione dovrà adeguarsi alle disposizioni del governo. "In Toscana, con la soppressione di 14 autonomie scolastiche si perderanno certamente 14 dirigenti, 14 direttori. più una stima di 14 assistenti amministrativi ed almeno 28 collaboratori scolastici – ha detto il segretario generale Carlo Romanelli - stiamo parlando di circa 70 posti di lavoro. Nei prossimi anni poi saranno a rischio anche posti di lavoro per docenti. A nostro avviso si doveva e si dovrebbe fare di più". Emanuele Rossi, segretario generale di Flc Cgil, ha fatto sapere che il sindacato inviterà le amministrazioni interessate (quindi anche quelle di Montaione e Gambassi) a sollecitare in ogni caso Regione ed Ufficio Scolastico a potenziare numericamente gli organici del personale Ata. E poi c’è la petizione online lanciata su change.org per chiedere il mantenimento dell’autonomia scolastica del Gonnelli: lanciata cinque giorni fa, viaggia spedita verso le mille firme, considerando le 891 adesioni pervenute. Come a ribadire che, se dipendesse esclusivamente dai nuclei familiari e dai residenti, di soppressione dell’autonomia dell’istituto non si parlerebbe nemmeno.

Giovanni Fiorentino