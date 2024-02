Imprenditoria: "straniera" in crescita

Se l’imprenditoria italiana detiene ancora la larga maggioranza a livello numerico, il numero di aziende artigianali di proprietà straniera rappresenta comunque una componente tutt’altro che trascurabile nel tessuto produttivo dell’Empolese Valdelsa. Fatta eccezione per Montaione, dove la percentuale di imprenditori artigiani stranieri in relazione al computo complessivo delle attività produttive del settore si attesta all’8%, in tutti gli altri Comune si tratta di una percentuale a due cifre. Che sembrerebbe raggiungere il valore massimo a Fucecchio, dove le ditte artigianali con titolare non italiano sono 245 e rappresentano a quanto sembra il 36% del totale. In seconda posizione, staccata di sei punti percentuali, ci sarebbe Castelfiorentino a quota 182.

Empoli presenta il conteggio più alto in valori assoluti (341) ma è solamente terza in rapporto al numero di aziende del territorio, con una percentuale che si ferma quindi al 27%. Fuori da questo "podio" troviamo Cerreto, dove esattamente un’impresa artigiana su quattro è a conduzione straniera. Vinci e Capraia e Limite si attestano entrambe sul 20%, circa: 94 imprese nel primo caso, 34 nel secondo. Seguono poi Montespertoli (77 aziende, il 18% del totale) Montelupo (65, rappresentanti il 17%) e Gambassi (12%, ovvero 34 ditte artigiane). Da segnalare poi che l’aumento delle imprese straniere nei Comuni di Capraia, Castelfiorentino, Fucecchio e Montespertoli risulta coincidere con l’incremento generale del totale delle aziende nel periodo preso in esame. Una coincidenza che non si è verificata solamente nel caso di Empoli.

G.F.