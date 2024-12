Il "Presepe in corteo" è pronto a sfilare

MONTELUPO FIORENTINO Tanti anche in questo fine settimana a Montelupo gli appuntamenti a carattere natalizio. In particolar modo da segnalare domani dalle 16 alle 18 la seconda edizione di "Presepe in corteo", evento che unisce tradizione e magia del Natale. Il corteo attraverserà il centro storico di Montelupo e anche quest’anno i personaggi saranno interpretati dai cittadini, con costumi realizzati in autonomia o con l’aiuto degli organizzatori. Saranno presenti i Re Magi e un piccolo Gesù bambino. Al seguito del corteo inoltre due zampognari e un asinello. La partenza è in piazza dell’Unione Europea per proseguire poi in piazza della Libertà, piazza Centi, Palazzo Podestarile, Chiesa di San Giovanni Evangelista, piazza Santo D’Acquisto e corso Garibaldi, dove alle 17 si potrà assistere al Coro Gospel di Malmantile. Poi il corteo proseguirà in piazza della Libertà, ripetendo il giro una seconda volta, per poi concludersi verso le 18 in piazza dell’Unione Europea. Sempre domani, ma alle 21 spazio invece al concerto da camera "Note per la notte di Natale" del Maggio Musicale Fiorentino presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista in via Baccio da Montelupo. In programma musiche di Giovanni Battista Pergolesi, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Augusta Holmes, Liza Lehman e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.