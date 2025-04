Il ponte tra Fibbiana e Limite. Le indennità di esproprio

Dall’uovo di Pasqua un’attesa sorpresa, mittente Anas. Vale a dire: i primi decreti per liquidare le indennità provvisorie di esproprio per coloro che hanno dato i terreni necessari alla costruzione del nuovo ponte tra Fibbiana e Limite sull’Arno. Interessata in ogni caso anche Empoli. Opera attesa da decenni, e che si è sbloccata solo in tempi recenti. La stessa vicenda degli espropri è stata assai lunga, ma adesso le tessere del mosaico sembrano andare in ordine. Ai due comuni direttamente interessati, ossia Montelupo e Capraia e Limite, sono arrivati i provvedimenti dell’Anas. Ricordiamo: si tratta del collegamento stradale fra la Ss 67 Tosco Romagnola (a sud dell’Arno) e la Sp 106 (a nord del fiume, tra Spicchio Sovigliana, Limite e Capraia).

In realtà, tramite la 67, il collegamento diretto avverrà anche con la Fi-Pi-Li. Il raccordo prevede il nuovo ponte sull’Arno, la pista ciclabile a fianco del tracciato, lo svincolo per la frazione di Fibbiana. L’infrastruttura senz’altro renderà più leggero il traffico che oggi grava sul ponte tra Empoli e Sovigliana - ricostruito qualche anno fa - e su quello (ormai allo stremo ed oggetto di un progetto di rifacimento) tra Capraia e Montelupo. Le stesse aree urbane di Spicchio e Sovigliana, Empoli e Montelupo dovrebbero trarne beneficio quanto a qualità ambientale. E dovrebbe trarne beneficio la competitività delle aziende dell’area produttiva del Limitese. Intanto, però, c’è da pensare a pagare gli espropri.

Andrea Ciappi