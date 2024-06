Il momento di scegliere. Il risultato delle urne decide pure chi entrerà in Consiglio comunale

Oggi e domani si vota per il ballottaggio che porterà alla designazione del nuovo sindaco di Empoli. I candidati sono Alessio Mantellassi per il centrosinistra e Leonardo Masi per la sinistra civica. Per quanto riguarda, invece, la composizione del consiglio comunale, i giochi sono già fatti, nel senso che quali saranno i consiglieri comunali della prossima assemblea è stato stabilito nelle votazioni dell’8 e 9 giugno scorsi. In altre parole, i nomi ci sono già, quali saranno poi concretamente quelli che entreranno nella massima assemblea cittadina è legato all’esito del voto di oggi e domani. Entrambi i candidati hanno una coalizione di liste che li sostiene e chi vincerà avrà i tre quinti dei consiglieri, i rimanenti seggi verranno divisi in base ai risultati delle votazioni fatte alla prima tornata elettorale. Gli scenari possibili che si aprono lunedì pomeriggio dopo le 15, quando le urne saranno chiuse, sono, approssimativamente, i seguenti. Il consiglio comunale di Empoli si compone di 24 consiglieri. Il sindaco ne fa parte con diritto di voto, quindi gli aventi diritto sono 25, il che porta la maggioranza assoluta in caso di votazione a 13 voti. I calcoli per l’attribuzione dei consiglieri vengono fatti con un sistema piuttosto complesso ma che, grossomodo, potrebbe corrispondere alla seguente composizione: se vince Alessio Mantellassi, i 15 consiglieri che gli spettano saranno scelti fra le liste che lo sostengono – Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Azione-Empoli sul serio e le liste civiche Una storia empolese-Alessio Mantellassi sindaco e Questa è Empoli – in misura proporzionale alle preferenze che ciascuna ha ottenuto l’8 e 9 giugno scorsi. Se vince Leonardo Masi, i 15 consiglieri che gli spettano saranno scelti fra le liste che lo sostengono, Siamo Empoli-Leonardo Masi sindaco, Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli

Ricapitolando, oggi si vota dalle 7 alle 23 mentre domani i seggi delle 42 sezioni del territorio cittadino apriranno alle 7 per chiudersi, come detto, alle 15. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Per le elezioni amministrative erano chiamati al voto 36.136 elettori, di cui 17.226 maschi e 18.910 donne, numeri che, ovviamente, sono confermati in questo ballottaggio. Vale la pena ricordare ancora una volta che per esprimere il proprio voto si dovrà tracciare sulla scheda elettorale un segno su uno dei due candidati. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è tra i due candidati sindaco e non anche sulle liste, scelta quest’ultima, già effettuata al primo turno. La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è nulla.Per poter votare, infine, sarà necessario recarsi al seggio con un documento di identificazione valido (carta di identità, passaporto, porto d’armi o patente di guida) e con la propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura. L’identificazione può avvenire anche mediante esibizione di carte di identità e degli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell’elettore.

F.C.