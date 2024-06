"Il mio Capolavoro? Aver bloccato un ladro in fuga"

EMPOLI

Ad ognuno, il suo "Capolavoro". È Tra le novità 2024 per i maturandi: la presentazione di un elaborato che l’alunno ritiene maggiormente rappresentativo delle competenze sviluppate. Qualcosa che ha lasciato traccia. Ed è singolare l’esperienza raccontata da Tommaso Villagran, studente del Fermi-Da Vinci. "Il mio Capolavoro? Essermi ritrovato a vestire i panni di agente - racconta - Ho presentato un episodio che mi ha toccato molto e che risale a un paio di anni fa. Con un gruppo di amici mi trovavo in centro storico a Empoli, davanti al negozio Robe di Kappa". Improvvisamente il titolare si mette a gridare "al ladro" e i ragazzi non esitano un secondo, decidono di rendersi utili. "Abbiamo inseguito il malvivente, inizialmente per gioco poi con l’obiettivo di fermarlo". Riuscendoci. Il gruppo di studenti, "eroi per caso" blocca il ladro che nello zaino aveva nascosto 5 paia di pantaloni e altrettante t-shirt. "Mi sono sentito un cittadino utile, ho fatto un’opera di bene. È stato il mio piccolo Capolavoro".