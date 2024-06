Il grande jazz al Poggio Salamartano

Il grande jazz arriva a Fucecchio. E precisamente al Poggio Salamartano. Sono due, infatti, gli appuntamenti targati New York Jazz Workshop in questo mese di giugno. Si parte domani sera alle 21.30 con Marc Mommaas al sassofono, Kenny Wessel (nella foto) alla chitarra elettrica e Paolo Benedettini al contrabbasso. Un tuffo nel sound newyorkese che sarà ripetuto venerdì 21 giugno quando sul palco, oltre a Wessel e Mommaas, saliranno anche la cantante Michelle Walker e Bradley Jones al contrabbasso. Marc Mommaas è uno dei fondatori del New York Jazz Workshop e tiene masterclass in tutto il mondo. Kenny Wessel è un chitarrista e compositore versatile, sensibile e pieno di sentimento. Voce vitale e personale della chitarra jazz, si è esibito in 27 paesi nei principali festival jazz e sale da concerto, oltre che in programmi radiofoniche e televisivi. Paolo Benedettini ha collaborato con i maggiori artisti del circuito jazzistico, oltre a suonare anche con i più importanti esponenti internazionali del genere durante le loro tournee in Italia. Michelle Walker è una cantante versatile dotata di una distintiva. I suoi arrangiamenti e melodie pop contemporanee fondono i generi senza sforzo e con un nuovo livello di originalità. Infine, Jones ha iniziato a suonare la batteria da bambino e il basso all’età di 12 anni, mentre a 18 ha aggiunto anche il contrabbasso.