Il duo Varyo. Dolci melodie al tramonto

La magica atmosfera del tramonto, un giardino nascosto, due talentuosi saxofonisti e il gioco è fatto. Domani alle 19 a Corniola ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una bella serata facendosi cullare da dolci melodie. Protagonista del concerto "Oltre l’immaginazione" sarà il duo Varyo, composto da Susanna Crociani e Andrea Coppini. L’iniziativa fa parte dei concerti rovesciati, cartellone estivo di incontri musicali in natura all’insegna della musica popolare, giunto alla quarta edizione e a cura dell’associazione Canto rovesciato. Il Duo Varyo nasce dall’esigenza di sperimentare in una formazione inedita una rilettura di pagine musicali provenienti dai generi più svariati: dal dixieland, al pop, al funky, alla musica medievale e barocca, alla musica etnica di matrice mediterranea. Il repertorio è composto da arrangiamenti che sviluppano i diversi interessi dei componenti, in un contesto che dà spazio alla musica scritta e improvvisata, al jazz, alla citazione colta e a quella pop, alla ricerca timbrica e ritmica, alla gestualità e al gioco. Susanna Crociani, saxofonista, musicoterapeuta e didatta, si è diplomata presso il Conservatorio Cherubini di Firenze e svolge un’intensa attività concertistica dal duo al quintetto, dalle orchestre di fiati alle big band. Componente dal 1993 del gruppo Bizantina, fa parte del collettivo Poesiainazione. Andrea Coppini è diplomato in saxofono e in musica jazz, con un master degree in composizione presso il conservatorio di Rotterdam. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, spaziando dal jazz, al pop, alla musica classica. Ha all’attivo più di 20 incisioni discografiche. Alterna la sua attività di saxofonista e compositore a quella di docente presso il liceo musicale di Grosseto. La serata, a entrata libera, sarà arricchita da altre sorprese sonore. Le indicazioni per raggiungere il giardino saranno date al momento della prenotazione, obbligatoria e da effettuare scrivendo a [email protected] o chiamando il 349 8163917.