Il dottore e il sommelier. Viaggio nell’enogastronomia

Per la prima volta il medico Dante Nesi e il sommelier degustatore Luigi Pizzolato di Certaldo si sono ritrovati scrittori a quattro mani del libro “Sorsi, Morsi e Dintorni” edito da Federighi. Nelle 555 pagine che lo compongono, ci sono le eccellenze del territorio sia vitivinicolo sia gastronomico. Opera antologica fra storia e vita contadina raccontata dopo aver bussato alla porta di 38 aziende. Alla presentazione del libro oltre a Pizzolato e Nesi, anche la moglie di quest’ultimo, Brunella Orsi, e la figlia Rebecca che ha tradotto il volume in inglese. A Certaldo alla presentazione anche il vicepresidente della Società Storica della Valdelsa, Enzo Linari, che elogiato la capacità degli autori di raccontarte “le delizie del presente che si mescolano con il ricco passato in una unicità del nostro territorio” e il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, che ha ricordato che “a Nesi e Pizzolato vanno riconosciute passione e competenza che li hanno portati a descrivere con fascino le vite che si snodano dietro a

ogni bottiglia“.

R.M.