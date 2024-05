Il confronto all’Excelsior con i colleghi candidati . Sabato il colloquio con il presidente Caiazza

Prosegue il fitto calendario di impegni e appuntamenti con gli elettori per la candidata Maria Grazia Maestrelli, lista “Empoli al Centro“. Domani a partire dalle 21,30, Maestrelli sarà al Cinema Excelsior per partecipare con gli altri candidati sindaco al confronto organizzato dai Comitati di cittadini. Giovedì 23 maggio alle 19,30 ci sarà l’apertivo OpenMic dedicato a Sani Principi #Empoli mentre il 25 maggio alle 17,30 nella sede del comitato elettorale Maestrelli incontrerà Gian Domenico Caiazza, presidente delle camere penali e candidato alle europee come capolista di Stati Uniti d’Europa, nel collegio Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Dopo alle 18, incontro coi cittadini in piazza dei Leoni.