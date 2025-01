Il Comune si riorganizza. Quattro nuove assunzioni

Tra le prime azioni messe in campo in questo inizio anno dal comune di Montespertoli c’è il rafforzamento della propria squadra con quattro nuove assunzioni. Sono entrati a far parte dell’organico Francesco Zocco, conduttore di macchine complesse per il servizio manutezioni, Gabriele Bega per l’ufficio Gare e Contratti, la dottoressa Ilaria Pauli e l’architetto Daniele Sorrentino per l’Ufficio progettazioni strategiche all’interno del servizio Lavori Pubblici.

Allo stesso tempo, è stata avviata una riorganizzazione interna che ha visto lo spostamento dell’Ufficio ambiente sotto il Servizio assetto del Territorio, con l’obiettivo di migliorare la sinergia tra i vari ambiti operativi e ottimizzare i processi decisionali.

"Il nostro impegno – dice il sindaco Alessio Mugnaini – sarà continuare a investire nelle persone, consapevoli che solo attraverso una Pubblica Amministrazione forte e innovativa potremo garantire servizi di qualità e rispondere in maniera efficace alle esigenze della comunità".