Il Comune ferma la fibra, troppi danni alle strade “Subito le riparazioni”

Fucecchio, 7 novembre 2024 – I danni ci sono, secondo la sindaca. E il Comune non intende soprassedere. È questione di decoro, ma soprattutto ragione di sicurezza e anche di mantenimento degli accordi presi. A distanza di undici mesi dall’ultima diffida, il Comune di Fucecchio ha richiamato nuovamente la ditta Fibercop, impegnata da tempo nella posa della fibra ottica lungo le strade del territorio comunale.

L’amministrazione nella lettera inviata all’azienda pone di nuovo l’accento sulla “sicurezza stradale che viene gravemente compromessa – sostiene il Comune – dalle tracce sul manto stradale che non vengono risanate in maniera corretta”. Quella recapitata nei giorni scorsi è la terza diffida che il Comune invia a Fibercop dopo quelle del 12 dicembre 2022 e del 5 gennaio scorso. “È necessario – dice la sindaca Emma Donnini – che le ditte che operano sulle strade, sia per effettuare la posa di nuove infrastrutture che per la riparazione di quelle esistenti, mettano immediatamente in sicurezza i tratti di strada interessati una volta conclusi i lavori”.

“Solo con la realizzazione dei cosiddetti tappeti stradali si possono superare i rischi causati dai solchi lasciati sulle carreggiate – aggiunge il primo cittadino – . Queste tracce rappresentano potenziali pericoli soprattutto per i mezzi a due ruote; è necessario che la ditta affidataria dei lavori da parte del gestore della rete provveda immediatamente e si attenga alle disposizioni contenute nei nulla osta rilasciati dall’amministrazione comunale. I lavori per la posa della fibra ottica sono senza dubbio molto importanti per migliorare un’infrastruttura sempre più strategica per le aziende e per i singoli cittadini ma occorre che questi interventi vengano realizzati senza compromettere la sicurezza stradale”.

Donnini, dunque, come il suo predecessore Spinelli che alzò la voce all’inizio dell’anno, annunciando la sospensione immediata dei lavori, da riprendere soltanto quando saranno garantite le condizioni di sicurezza del manto stradale. È quanto si leggeva nella diffida che, anche allora, il sindaco di Fucecchio aveva indirizzato alla FiberCop, la ditta incaricata da Tim per i lavori di posa della fibra ottica che rappresenta, appunto, un servizio indispensabile sia per le famiglie che per le aziende “ma questo non può pregiudicare la sicurezza dei cittadini”.