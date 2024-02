Il centro storico ora si rifà il look. Cantieri in partenza su via Sonnino

La grande, e attesa, riqualificazione del centro storico di Montespertoli è ai blocchi di partenza. Primo passo: il Comune ha appena affidato l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in pietra di via Sonnino, che assieme a via Roma e piazza Machiavelli costituisce l’asse della parte antica del paese. Oggi, il selciato della strada è precario, con vari rischi anche per chi si sposta a piedi. La spesa per questa parte di lavori è di 20mila euro. Il fine ultimo è quello di rendere questa zona, una volta riqualificata, pedonale. Il tutto però andrà concertato con esercenti e residenti. Nei mesi scorsi era ‘filtrata’ la perizia che riguardava proprio via Sonnino: la pavimentazione in pietra era stata realizzata tra 1996 e 1997. Ben oltre un quarto di secolo dopo la via si presenta a tratti disconnessa e danneggiata dalla pressione – vi si spiega – di utilizzo carrabile della strada. Questi primi lavori dovevano avvenire nel contesto del piano di rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli: si tratta espressamente di "pedonalizzazione e pavimentazione in pietra di via Sonnino e via Roma". Ci fu anche notizia che la partecipazione al bando per la rigenerazione urbana non aveva avuto riscontro. Tuttavia, le buche di via Sonnino hanno suggerito che si dovesse procedere comunque con i lavori: "La pavimentazione in pietra di via Sonnino presenta tali disconnessioni e deterioramenti da costituire un pericolo, oltre ad essere causa di degrado e notevole rumore al passaggio delle auto". Insomma: soldi sovra-comunali o no, si comincia. E l’inizio è appunto con via Sonnino. C’è oltretutto da restituire un adeguato livello di sicurezza alla strada. L’iter seguito in questi mesi comincia a chiarirsi: alcune operazioni stanno riguardando piazza del Popolo, e adesso si passa al centro. Non è una via qualsiasi. Sidney Sonnino, lo statista al governo con l’Italia impegnata nella Prima Guerra Mondiale, abitava a Montespertoli, nel castello di famiglia, a pochi metri di distanza da questa strada che oggi lo ricorda. Tutto ciò che riguarda questi lavori è seguito dall’assessore e vicesindaco Marco Pierini.

Andrea Ciappi