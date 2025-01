"Il centro cambierà volto. I lavori iniziano a giugno"

"I lavori partiranno a metà giugno. Siamo all’inizio del percorso che cambierà Montespertoli e per questo nei prossimi mesi saranno organizzati incontri a tema per residenti e commercianti in modo da sviscerare tutto ciò che riguarda il progetto". Il sindaco Alessio Mugnaini ha così illustrato l’approvazione del progetto esecutivo del centro storico, partendo da via Roma e via Sonnino. L’area oggetto di intervento ha una superficie di 4.500 metri quadri: l’idea è pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare. Lo scorso lunedì il Comune ha avviato l’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici interessati a effettuare i lavori. "Si tratta di una parte del progetto di rigenerazione urbana già presentato alla cittadinanza e che comprende anche nuovo arredo urbano e inserti di arte urbana contemporanea sulle facciate degli immobili che si affacciano sul centro storico – ha detto Mugnaini - l’obiettivo è dare identità al centro del nostro capoluogo, attraverso la ripavimentazione in pietra e altre iniziative".