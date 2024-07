Il cantiere alla primaria Masih: "A settembre tutti in classe"

"Intervenire per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi scolastici è per ogni amministratore una grande soddisfazione. Significa garantire e migliorare un servizio che interessa da vicino i più piccoli, Un servizio di comunità che mette al centro l’educazione e il crescere insieme". È il pensiero del sindaco Giovanni Campatelli, espresso a proposito dello stato d’avanzamento del cantiere relativo alla scuola primaria "Iqbal Masih" che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà restituire agli alunni e alle famiglie un edificio rinnovato e moderno a partire dal rientro sui banchi che si concretizzerà fra circa due mesi. Un’operazione da 1.180.000 euro (di cui 970mila finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana) con il sindaco che nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessore ai lavori pubblici Benedetta Bagni e all’ingegnere Marco Marconcini.

I lavori di miglioramento sismico della struttura sono in via di conclusione e saranno ultimati in tempo utile per consentire il riallestimento e la ricollocazione delle aule al primo piano. In modo da garantire la completa ripresa dell’attività didattica all’interno di tutto l’edificio a partire dal prossimo settembre, incluso il servizio di refezione scolastica. Nel settembre del 2023 erano stati completate le opere relative all’ingresso e ai servizi igienici e il pianterreno è stato successivamente sottoposto a interventi strutturali, completati e collaudati durante le scorse festività natalizie. In questi mesi sono state eseguite le operazioni previste nell’ala che ospita la biblioteca, la palestra e l’aula insegnanti, e nel seminterrato. Allo stato attuale, restano da completare alcune lavorazioni al primo piano (in particolare le finiture e gli impianti) e alcune opere al piano seminterrato. "Quello che sta per concludersi è stato un cantiere estremamente complesso, anche alla luce della volontà di ridurre al minimo i disagi per quanto concerne lo svolgimento dell’attività didattica – ha aggiunto l’assessore Bagni – dal prossimo settembre, alunni e personale scolastico potranno tornare a vivere a pieno una scuola rinnovata e più sicura".