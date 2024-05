"I sampietrini per rifinire via 2 giugno"

Adesso è ufficiale: parte dei sampietrini eccedenti dal "restyling" di Piazza Boccaccio saranno utilizzati per rifinire via 2 Giugno. Questi gli ultimissimi sviluppi del cantiere relativo al nuovo centro urbano, che sta proseguendo a pieno ritmo nonostante qualche polemica di troppo. E anche le polemiche sorte nei mesi scorsi circa il nuovo assetto della piazza, stando a quanto riportato nella determina numero 282 dello scorso 30 aprile, avrebbero suggerito la redazione di una variante in corso d’opera da 351mila euro la cui validazione è stata approvata proprio lo scorso martedì.

Nel documento in questione, si fa riferimento sia al percorso partecipativo avviato nel 2019 e a " diverse contestazioni da parte di diversi cittadini che pretendevano modifiche e finiture diverse rispetto alle previste in via 2 Giugno". Se su Piazza Boccaccio il sindaco Giacomo Cucini era stato chiaro, su via 2 Giugno aveva dato l’impressione di non chiudere la porta ad altre soluzioni anche a cantiere in corso. E di concerto con la Soprintendenza, tenendo conto delle segnalazioni della cittadinanza, si è arrivati al "cambio". "Dall’attenta analisi delle richieste è stato ritenuto che comunque alcune delle stesse potessero essere prese in considerazione – prosegue il verbale - ed in particolare modo quelle di sostituzione della finitura in conglomerato bituminoso della via 2 Giugno con l’utilizzo dei cubetti di porfido "sanpietrini" in eccedenza rispetto a quelli riutilizzati in piazza Boccaccio, provenienti dalla vecchia finitura, con disegno architettonico che meglio si integri con l’adiacente piazza".