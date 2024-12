I ragazzi della VC, 50 anni dopo

Dai banchi di scuola a una tavola imbandita. L’occasione per rivedersi dopo tanti anni dall’esame di maturità, i compagni di classe della quinta C dell’Istituto Enrico Fermi di Empoli l’hanno avuta qualche giorno fa, quando si sono ritrovati a cena per feteggiare i cinquant’anni che sono trascorsi da quando hanno, appunto, ottenuto il diploma di scuola media superiore.

Uno di quei traguardi che rimangono indelebili nella memoria di tutti quelli che ci sono passati e che col tempo divent il motivo per rivedere chi, quegli anni così fortemente radicati nel ricordo, li ha condivisi con noi. Un richiamo al quale è difficile dire di no. Sono stati, infatti, numerosi gli alunni di allora che hanno risposto presente alla ‘nuova campanella’. Questi tutti gli studenti che componevano la classe quinta C dell’istituto Fermi che si è diplomata cinquant’anni fa: Mila Alfaroli, Patrizia Antonini, Manilo Baggiani, Stefano Bergamini, Leonardo Biacca, Roberto Pusoni, Patrizia Cantini, Lucia Cappelli, Liuba Cecchelli, Nadia Cecchelli, Maura Cenci, Carlo Centi, Manila Cioni, Maura Fabbrizzi, Maria Letizia Fanciullacci, Fabio Marino Fontanelli, Franco Freschi, Rocco Gallicchio, Claudio Ghelli, Antonella Meacci, Marco Micheli, Marco Salvadori, Marco Sani, Nevio Soldaini, Marinola Spalletti, Patrizia Stranges e Stefano Taddei. Una piacevole serata trascorsa tra aneddoti e risate che hanno subito ricreato il clima di 50 anni fa.