I "ragazzi" del prof Gonnelli

Dai banchi di scuola frequentati ormai qualche decennio fa ad una bella rimpatriata per rivivere i ricordi di un tempo e consolidare un amicizia, che non è mai sfumata nel corso degli anni. La classe del 1981 di Gambassi Terme si è ritrovata a cena per festeggia se stessa in compagnia del "mitico", come lo definiscono loro, professor Gonnelli. "È stata una bellissima serata che si poteva intitolare "E... siamo ancora noi – hanno commentato i protagonisti –. Un vero e proprio inno alla coesione sociale, un invito alla Pace nel Mondo. Grazie al quotidiano

La Nazione che veicola il nostro messaggio!". Una reunion partecipata, che potrà diventare anche un appuntamento fisso negli anni futuri.