I bambini alle celebrazioni per la giornata dell’unità nazionale

Importante momento di riflessione sul valore dell’unità nazionale, della costituzione, della pace e sull’importanza delle forze armate per il mantenimento della sicurezza è andato in scena questa mattina in un doppio appuntamento che il Comune ha organizzato nella frazione di Galleno e nel capoluogo per celebrare il 4 novembre, la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. A caratterizzare entrambe le cerimonie, oltre alla presenza della sindaca Emma Donnini, del dirigente della polizia municipale Roberto Dini e di una rappresentanza dei carabinieri sono state le associazioni di volontariato, ma soprattutto gli alunni delle scuole primarie che hanno partecipato attivamente alle celebrazioni. Sono stati i bambini delle scuole primarie Carducci di Fucecchio, Primo maggio di Galleno, e Collodi Querce a rendere la cerimonia speciale con le loro letture e le loro poesie scritte dopo un approfondimento in classe dei temi dell’unità nazionale e della Costituzione.