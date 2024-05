Grande gara della moda. Il Checchi è in finale

Anche quest’anno le studentesse del Checchi tra le finaliste di Junk Kouture. Dopo la vittoria dell’abito ’Destroyed Fairy’ che ha visto per la prima volta Fucecchio sul podio alla Junk Kouture Internetional Final ad Abu Dhabi, anche quest’anno le studentesse della classe 3c Ipia indirizzo moda raggiungono la finale. L’abito, dal titolo ’Girl on fire’, realizzato da due studentesse, è tra i dieci finalisti nazionali e si classifica per la finale internazionale. Evento mondiale che vedrà come protagonisti 60 abiti provenienti da tutto il mondo - Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Irlanda, Emirati Arabi - gareggiare per il premio ’Designer of the year’. Junk Kouture è un concorso di moda televisivo per studenti di scuole secondarie, in cui i partecipanti progettano, creano e modellano capi di moda realizzati con oggetti riciclati e non più utilizzati. E’ la più grande competizione internazionale di moda sostenibile che ha visto l’istituto di nuovo tra i primi al mondo. ’Girl on fire’ rappresenta fenice che rinasce dalle proprie ceneri. Per questo risultato esprimono grande soddisfazione il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini.