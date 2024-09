Giornata ok per tutte. C’è una sola sconfitta

Giornata positiva per le sei formazioni locali impegnate tra Prima e Seconda Categoria, che complessivamente raccolgono tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. L’unico ko è quello del neopromosso Avane a Firenze contro la quotata Laurenziana, capolista a punteggio pieno dopo due giornate del girone F di Seconda Categoria grazie ad un classico 2-0 sui gialloneri empolesi di Ebeyer. Nello stesso raggruppamento una doppietta di Koceku, autore di tutte e tre le reti neroverdi finora, ha permesso al Monterappoli di avere la meglio 2-1 in casa dell’Atletica Castello. Rocambolesco 2-2 poi per il Santa Maria, che tra le mura amiche impatta con il Real Peretola. A segno Cerboni su rigore e Serino. Secondo pareggio consecutivo per i gialloblu di mister Tamburini, che salgono così a quota 2 a una lunghezza dall’Avane e a due dal Monterappoli. Enplein con altrettanti 3-0 nel raggruppamento F della stessa categoria per Aurora Montaione e Ponte a Cappiano. I primi si affidano alla doppietta di Ciampolini e alla rete di bomber Rossi per espugnare il campo del Capannoli San Bartolomeo. Secondo successo di fila per gli uomini di coach Razzanelli che dopo i primi 180 minuti della stagione comandano la classifica a punteggio pieno insieme al Castelfranco.

Il Ponte a Cappiano bagna il proprio esordio in campionato al ‘Mediceo’ con una prova convincente, sbloccando il risultato con il solito Becherucci, raddoppiando con il gemello del gol Covato e chiudendo definitivamente i conti con Bellone. I calligiani, ancora imbattuti, seguono la coppia di testa con 4 punti, insieme al San Prospero Navacchio. Infine, chiudiamo con il girone E di Prima Categoria dove il Gambassi esce indenne dall’insidioso campo dell’Atletico Levane Leona. Poco oltre la metà del primo tempo gli aretini si portano in vantaggio su rigore, ma in avvio di ripresa ci pensa Borgognoni a ristabilire la parità per i giallorossi termali. Con 4 punti il Gambassi è nel gruppone di cinque squadre che insegue la capolista a punteggio pieno Resco Reggello.

Si.Ci.