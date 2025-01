I funerali di Francesca Bellucci: a Vinci palloncini bianchi e tanta gente

Vinci (Firenze), 5 ottobre 2021 - Tanta gente e un lancio simbolico di palloncini bianchi per un lutto che ha sconvolto Vinci. La città ha dato il suo ultimo saluto a Francesca Bellucci, 39 anni, la donna morta in un incidente stradale lungo via Sottopoggio per San Donato, tra le frazioni di Pozzale e Villanova.

Era in auto, sulla sua Mini, e si è scontrata con un camion. Una morte che ha lasciato sotto choc le tante persone che conoscevano Francesca. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Croce. A celebrare le esequie, don Renato Bellini. Tanti gli interventi di familiari e amici che hanno ricordato la figura di Francesca, fisioterapista. I suoi organi, come estremo gesto di generosità, sono stati donati, come da sua volontà.

La donna è morta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata. Tra le sue passioni c’era la danza: a lungo è stata ballerina professionista della compagnia della scuola di danza Miosotys Dans di Montelupo.