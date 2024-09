Fra ecologia e memoria. Festivalto: tante iniziative. Tre giorni di musica e libri

Tre giornate a ingresso libero di concerti e incontri letterari, campus e laboratori per adolescenti, tavole rotonde su buone pratiche e attivismo, da venerdì a domenica negli spazi all’aperto della Limonaia del Parco Corsini e in piazza Montanelli a Fucecchio.

’Cittadinanza attiva, tra memoria, comunità, arte ed ecologia’ è il tema di questa terza edizione che vedrà grandi ospiti, i giganti del rocksteady The Bluebeaters e il duca dell’organo Hammond Enri Zavalloni. Tommaso Sacchi con il suo libro ’Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana’. E ancora, la tavola rotonda su responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità e tante iniziative per avvicinare i giovani a tematiche ambientali. Per i fan della bici vintage ecco poi Cantilovers. Vi è venuto un certo appetito? Venerdì 13 e sabato 14, si cena alla Limonaia con le delizie di Sesamo.

Inaugurazione, quindi, venerdì alle 18,30 nel Cortile della biblioteca comunale di Palazzo Corsini, dove lo scrittore e assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, presenterà il libro ’Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana’, scritto insieme alla madre Rossella Köhler. La tre giorni di Fucecchio è stata preceduta, il 7 settembre, da un’anteprime a Monte Sole curata da Ozono Factory.