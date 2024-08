Fototrappole anti-abbandono rifiuti. Sono arrivate le autorizzazioni. Ora i ’furbetti’ rischiano le sanzioni

Le fototrappole installate nel recente passato per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti sono attive, ma non sono state elevate sanzioni in quanto non era ancora stata rilasciata in toto la documentazione richiesta dalla vigente normativa sulla privacy. Un passaggio decisivo, sotto quest’ultimo aspetto, è stato a quanto pare completato nei giorni scorsi e a breve gli strumenti dovrebbero quindi essere pienamente operativi. Lo si evince da quanto fatto sapere dal vice sindaco Marco Pierini, il quale nella recente seduta del consiglio comunale ha fatto il punto della situazione in tema di videosorveglianza rispondendo ad un’interrogazione presentata dai consiglieri di Montespertoli di Tutti Luciana Morelli, Lisa Lepri, Camilla Martelli, Andrea Migliorini e Daniele Salis. Gli esponenti di minoranza avevano chiesto anche di quantificare le contravvenzioni elevate per abbandono di scarti. Nel corso della discussione, l’amministrazione comunale ha oltretutto annunciato di essersi attivata per richiedere il servizio di ispettorato ambientale da parte di Alia.

"Le fototrappole in questione sono funzionanti ma ancora non sono state comminate sanzioni a causa del mancato rilascio, fino alla scorsa settimana, della necessaria documentazione richiesta dalla vigente normativa sulla privacy – ha detto Pierini - in conclusione di tale percorso è stata predisposta e approvata la determina dirigenziale di approvazione alla quale sarà allegato parere del Dpo ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Senza questo passaggio, le eventuali sanzioni comminate sarebbero state impugnabili. Sotto il profilo operativo le foto-trappole sono dunque state attivate e testate dagli uffici dell’ente, in collaborazione con il comando di polizia municipale di Montespertoli e del fornitore del servizio. Contestualmente il Comune di Montespertoli ha avviato l’iter per attivare il servizio di ispettorato ambientale offerto da Alia Servizi Ambientali". E adesso che l’iter è entrato nella fase culminante, le telecamere che già adesso immortalano eventuali "furbetti" saranno anche pronte a sanzionarli a tutti gli effetti.

G.F.