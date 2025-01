FiPiLi, il calvario infinito. Tamponamento tra Tir

FiPiLi, il calvario continua. Un nuovo incidente nel pomeriggio di ieri ha bloccato la superstrada. Almeno due autotreni si sono scontrati all’altezza di Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Non ci sono stati feriti gravi, solo lievi escoriazioni per gli autisti, ma il dramma per i tanti pendolari che si trovavano a percorrere quel tratto è stato totale.

La strada di grande comunicazione è stata infatti chiusa fra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est per permettere i rilievi e quindi lo spostamento dei camion. Chiusura che ha fatto da tappo, con inevitabili ripercussioni e code senza fine a ridosso dell’ora di punta delle 17.30, il momento dell’uscita di molti uffici.

Per cercare strade alternative, molti automobilisti sono usciti a Ginestra Fiorentina cercando di andare in direzione Montelupo. Questo però ha rapidamente aggravato la situazione traffico anche sulla Sp 12 proprio in direzione Montelupo. La viabilità ordinaria insomma si è rapidamente saturata con gli automobilisti intrappolati nell’ingorgo che sono rimasti fermi a lungo.

A intervenire, oltre al 118, la polizia stradale, che ha svolto i rilievi.