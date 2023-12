Figura commerciale disponibile a trasferte

Azienda produttrice di impianti di depurazione per acque reflue nel comune di Castelfiorentino ricerca figura di commerciale da inserire nel proprio organico. Offerto contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time. Si richiede comprovata esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore. Inoltre è necessario che la risorsa possegga eccellenti capacità di comunicazione e relazionali, orientamento ai risultati e abilità nell’identificare nuove opportunità di business, oltre a determinazione e perseveranza.

È necessario essere in possesso di patente B per raggiungere il luogo di lavoro e spostarsi. Indispensabile è infatti che la figura commerciale sia disponibile a fare trasferte. Non è richiesta partita iva. Per candidarsi all’azienda Ciappi srl Semplificata, inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail [email protected], entro il 18 dicembre.