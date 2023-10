Fidapa, attività e progetti: "Un risultato di gruppo"

EMPOLI

"Ogni traguardo raggiunto è per noi motivo di orgoglio, ancora di più se questo è il risultato di un gruppo di donne affiatate e desiderose di rendersi utili, mettendosi al servizio del proprio territorio e realizzando progetti insieme ad altre associazioni, molto attive nella nostra comunità". A dirlo è Benedetta Taddei, presidente della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) sezione di Empoli, a chiusura del suo mandato, iniziato a ottobre 2021 e conclusosi a settembre 2023. È tempo di bilanci, dunque, per quest’ultimo biennio della Fidapa empolese, presentati nel corso dell’iniziativa “2anni di noi”, tenutasi a Villa Sonnino. Si è trattato di un vero e proprio viaggio, che ha ripercorso due intensi anni di attività, dedicati a vari temi con un denominatore comune: il ruolo della donna nel pubblico e nel sociale, e la valorizzazione dell’empolesità e delle eccellenze storico-economico e culturali del territorio, tanto da suggellare collaborazioni con enti pubblici e associazioni, dal Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni ad Astro, fino a sostenere l’iniziativa “Adotta una zolla” per il nuovo teatro comunale di Empoli.