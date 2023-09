Fermato per un controllo aggredisce i carabinieri con pugni, calci e morsi

Empoli (Firenze), 17 settembre 2023 – In forte stato di agitazione, è stato fermato per un controllo alla stazione di Empoli (Firenze), ma dopo essersi rifiutato di consegnare i documenti, ha preso a calci e pugni i carabinieri senza alcun motivo, mordendone uno al braccio. L'uomo, un 24enne marocchino, in regola con il permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Bloccato e portato in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, l'uomo ha anche distrutto con una testata un vetro ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Su richiesta dei militari è stato visitato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.