Federico, mistero lungo nove anni. Il caso dopo due archiviazioni: "Al lavoro per riaprire il fascicolo"

Lidia Speri è una mamma che non molla: "Voglio la verità". Il 7 luglio di nove anni fa suo figlio, Federico Carnicci, 27 anni, operaio che viveva fra Santa Croce e Fucecchio, veniva improvvisamente inghiottito dalla notte di Roma. Diventò un fantasma. Dieci giorni dopo il Tevere restituì il suo corpo. La primavera di quell’anno Carnicci, padre di un bambino, aveva deciso di andare a Roma a fare un’esperienza di strada con un gruppo di punkkabestia. Sarebbe tornato a settembre. A dare l’allarme furono i giovani che erano con lui. I familiari – la mamma Lidia che ora vive a Fucecchio, il fratello e la sorella – non hanno mai creduto che il ragazzo potesse essersi tolto la vita. La prima inchiesta finì con l’archiviazione. La seconda (a carico di ignoti), dopo anni, ha fatto la stessa fine. L’anno scorso il gip di Roma ha accolto la richiesta di archiviazione del pm. Ma è lo stesso giudice, pur archiviando, a lasciare spazio a dubbi. In quanto nello stesso provvedimento di archiviazione rileva che al tribunale non sfugge che qualcuno, al momento della denuncia di scomparsa, "abbia errato o mentito nell’esporre i fatti alle forze dell’ordine". Al tribunale apparve più credibile l’ipotesi prospettata dal pm, ovvero che il Carnicci, per gli effetti dell’alcol, unito a un possibile disorientamento per l’utilizzo di un barbiturico, "si sia addentrato spontaneamente nel fiume, senza rendersi conto del relativo pericolo, finendo per perdere il controllo della situazione e non riuscire a tornare indietro". La famiglia è di tutt’altro avviso e riparte da lì. Da quella notte.

Dal cellulare di Federico, dalla tenda del giovane – già oggetto di approfondimenti della criminologa Sara Bardi – e dalla ricerca di testimonianze. L’avvocato Luigi Chittoni Fornaciari, aveva portato in udienza una mole di investigazioni difensive, e anche il deposito di una perizia con colloqui con persone che all’epoca dei fatti conoscevano e frequentavano Federico a Roma, e con l’acquisizione di altri elementi quali messaggi whatsapp, telefonate, e soprattutto dei rilevi effettuati nella tenda dove aveva dormito il Carnicci, l’ultima sera. Il legale della famiglia chiedeva nuove indagini e una autopsia, e ora sta lavorando per far riaprire il caso: "Stiamo acquisendo elementi, ancora ci mancano dei tasselli. Poi porteremo tutto in Procura per chiedere di ripartire da capo".

