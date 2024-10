Famiglie al museo. Ciclo di incontri colorati di... green

Sarà la sostenibilità il tema di quest’anno della tradizionale rassegna “Famiglie al Museo“, tre incontri dedicati alle famiglie con bambini tra sei e undici anni per scoprire le collezioni dei musei empolesi da nuovi e diversi punti di vista. Le attività ruoteranno infatti attorno al colore verde, che richiama la natura e che si ricollega alle sfumature del vetro empolese. Il primo appuntamento è domani alle 16.30, in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo, con il laboratorio “Un Museo Green al Museo Civico di Paleontologia“. Un museo può e deve contribuire al dibattito sulla sostenibilità e le attività di questo primo incontro mireranno proprio a capire come poter sensibilizzare le giovani generazioni su questa importante tematica.

Essere ’green’ non è una questione di colore, ma di piccoli gesti quotidiani e di grandi azioni collettive a tutela dell’ambiente. La seconda data da segnare in calendario è quella del 17 novembre, quando sempre alle 16.30 stavolta ad essere protagonista sarà il Museo del vetro con l’attività “Sfumature di Verde“, durante la quale i giovani visitatori potranno scoprire i segreti della produzione vetraria che per decenni ha rappresentato il cardine dell’economia empolese. A chiudere la rassegna domenica 15 dicembre alla stessa ora sarà il laboratorio al Museo della Collegiata intitolato “Colori e Profumi del Natale“, che svelerà il significato segreto degli elementi naturali raffigurati in alcuni dipinti della collezione museale e si concluderà con la creazione di uno speciale albero di Natale.

"Una nuova occasione per conoscere in famiglia i musei empolesi e le loro collezioni – afferma l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi –. Tre laboratori immersivi intorno a un tema comune, la sostenibilità, declinata nei colori del vetro e nei profumi delle specie vegetali raffigurate nelle opere del Museo della Collegiata". È obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando allo 0571 757067.