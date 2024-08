Esperienza e qualità:. Provod è il prescelto per il centrocampo. Guarino piace in B

Week-end di stand by per il

mercato azzurro, che già da domani potrebbe però tornare a scaldarsi. Complicata la pista che porta a Lassana Coulibaly (‘96), la Salernitana spinge per una cessione a titolo definitivo mentre l’Empoli metterebbe sul piatto al limite un prestito oneroso con obbligo di riscatto al realizzarsi di determinate condizioni come la salvezza, il club di Fabrizio Corsi ha individuato in Lukas Provod (nella foto), classe 1996 dello Slavia Praga, il profilo giusto per portare esperienza e qualità al centrocampo di D’Aversa. Il giocatore della Repubblica Ceca, di cui ha vestito 22 volte la maglia della Nazionale realizzando 3 reti, è un centrocampista che può giocare in tutte le posizioni della catena di sinistra o addirittura da trequartista. All’inizio della prossima settimana le parti dovrebbero tornare a incontrarsi per continuare a battere la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Intanto la neo promossa in B Carrarese sta pensando al difensore centrale classe 2004 Gabriele Guarino e l’attaccante albanese Stiven Shpendi (‘03). Il primo è seguito anche dalla Sampdoria, che però vorrebbe acquistarlo, mentre l’Empoli non ha intenzione di perderlo. Se, però, ci si dovesse accorgere che rimanendo rischierebbe di perdere un anno ecco che la situazione in prestito secco sotto le apuane potrebbe essere gradita. Diverso il discorso per Shpendi, che essendo ancora in prestito in azzurro dal Cesena la Carrarese dovrebbe impostare una complicata trattativa con il club romagnolo.

Si.Ci.