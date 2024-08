Empoli, la nuova sede dei vigili sarà alla stazione. “Un presidio per la sicurezza”

Empoli, 7 agosto 2024 – La nuova sede della polizia municipale di Empoli sarà alla stazione. Lo ha deciso l’amministrazione comunale per garantire un presidio di sicurezza in più in un’area molto delicata della città. I 250mila euro stanziati serviranno a trasferire i vigili nell'edificio parzialmente inutilizzato della biglietteria bus. I lavori riguarderanno principalmente il rifacimento degli impianti elettrici e termici, i servizi igienici e l'ascensore.

Nei nuovi spazi sarà installata la centrale operativa unica da cui verranno prese in carico tutte le segnalazioni e le richieste da diffondere ai comandi territoriali degli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa e alle pattuglie. Sarà realizzata anche una 'control room' per monitorare le telecamere di videosorveglianza sul territorio di Empoli. Sempre in tema sicurezza, il Comune in collaborazione con il comandante della municipale Massimo Luschi, sta programmando turni di controllo di parchi e piazze anche notturni, oltre al pattugliamento a piedi che si intensificherà con un progetto co-finanziato con la Regione Toscana.

"Vogliamo sfruttare questo patrimonio al momento inutilizzato e vogliamo far sì che in piazza Don Minzoni ci sia un presidio di sicurezza in più”, ha spiegato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi.