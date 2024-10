Empoli, atti osceni ai giardinetti: ripreso dalla telecamera. Viale Buozzi senza pace

Empoli, 9 ottobre 2024 – Dopo le immagini di scambi di droga e consumo di stupefacenti sulle panchine del parco ecco l’ultimo ritratto della vergogna immortalato da una telecamera di viale Buozzi.

Un giovane di origine straniera, alle 18 di lunedì scorso, nel parco della Rimembranza, prima inizia ad urlare, e poi si esibisce in atti osceni davanti alle auto in transito, ai passanti e ai residenti.

L’uomo, senza alcun pudore mostra i genitali in pieno giorno nei giardinetti, a pochi metri dai giochi per i bambini. Dietro di lui – si vede nel filmato – lungo la pista pedociclabile passeggiano delle persone e lungo la strada transitano alcune auto.

Lui, incurante del luogo e della situazione, continua la sua ’esibizione’. Dopodiché attraversa la strada, dove dall’altra parte c’è un’auto rossa di piccola cilindrata: chi è alla guida lo fa salire. I due prima parlano per qualche secondo e poi la macchina parte in direzione della stazione.

Il filmato della telecamera che ha ripreso tutta la scena finisce qui, ma tanto basta a raccontare l’ennesima scena di degrado in una delle strade e zone più belle delle città; dove si affacciano alcune delle palazzine più eleganti; dove abitano noti imprenditori e professionisti locali.

Continua a non esserci pace in viale Buozzi. I residenti sono allo stremo per le quotidiane scene di abbandono e spaccio alle quali sono costretti ad assistere. Tutto si svolge principalmente nel Parco della Rimembranza.

Durante tutta l’estate sono state molte le segnalazioni degli stessi residenti che lamentavano la presenza continua di bivacchi sui giochini per i bambini, a tutte le ore del giorno dei “soliti 6-7 individui che si lavano alla fontana e appendono i vestiti sulle spalle delle giostre”.

E poi sporcizia dappertutto. “Per terra lasciano di tutto: bottiglie, cartacce, rifiuti di ogni genere. Orinano anche tra gli alberi, senza alcun pudore”. I giardinetti per i residenti sono off limits.

“Sono diciotto anni che abito qui e in tutto questo tempo non ho mai visto un bambino giocare nel parco ma neppure una famiglia passeggiarci. Anche la pista pedo ciclabile viene evitata dai pendolari del treno: preferiscono passare sul marciapiede, per evitare di imbattersi in situazioni sgradevoli. Non passa giorno senza uno scambio di dose di droga”. Ora anche l’esibizionista in pieno giorno.