Emozioni sul palco. Una stagione ’spettacolare’

Quattordici spettacoli spalmati su quattro mesi da sabato prossimo 16 novembre fino al 7 febbraio. È stato presentato ieri sera il programma della nuova stagione teatrale di Castelnuovo d’Elsa promossa dalla locale associazione Gatteatro, da oltre 40 anni impegnata sia nella produzione che nella diffusione della cultura teatrale. Un offerta che spazierà dalla commedia brillante agli atti comici, dalla memoria al dramma, collocandosi "nel solco della secolare tradizione di arti sceniche di Castelfiorentino, città di commedianti, musicanti e cantastorie". Alla serata, coordinata da Moira Falai, sono intervenuti la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, l’assessore alla cultura, Franco Spina, e Francesco Gallo, coordinatore del progetto ragazzi del Gat.

"Preservare realtà come questa – ha sottolineato la sindaca, Francesca Giannì – è una priorità dell’amministrazione comunale che sceglie annualmente di investire in questa cultura popolare democratica e di livello, per fare sempre più teatro tra le persone, per le persone. La cifra sociale, aggregativa e culturale di questo piccolo gioiello nascosto è quindi vanto per la nostra intera comunità, un patrimonio non solo della frazione ma di tutta Castelfiorentino".

Particolarmente significativa la data di domenica 24 novembre, vigilia della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, in cui saranno proposti i due spettacoli “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore“ e “L’inadeguata“, entrambi con la regia di Nicola Pannocchi. Non mancheranno come sempre anche le rappresentazioni delle compagnie amatoriali di zona, mentre sempre in ‘rosa’ anche gli appuntamenti dell’11 e del 24 gennaio 2025 con “Emma, la donna più pericolosa d’America“ e “Il Corpo, voci di donne nel delitto Matteotti“, che vedrà sul palco il trio Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Da segnare sul calendario anche il 27 gennaio 2025, quando in occasione della giornata della memoria andrà in scena “Destinatario sconosciuto“ con Alessio Burchi e Nicola Pannocchi.