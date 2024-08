È salasso per l’Rc auto. Balzello in tutti i comuni. Solo Vinci riesce a salvarsi

Assicurazione auto, quanto mi costi? Tanto verrebbe da dire, se non altro guardando i dati che dipingono la realtà dell’Empolese Valdelsa fra le più costose per gli automobilisti: l’importo medio del premio ha fatto registrare incrementi piuttosto marcati rispetto alla scorsa estate praticamente in tutti i Comuni, con l’unica eccezione rappresentata da Vinci. Questo, perlomeno, è quanto emerge dall’Osservatorio di Facile.it, che ha messo a confronto 15.892 preventivi calcolati dai propri utenti residenti nell’area della Città Metropolitana di Firenze.

Le rilevazioni riguardano lo scorso mese di luglio, con il raffronto effettuato sui valori del medesimo periodo del 2023. E se la media della Metrocittà si è attestata su un premio di 680,88 euro, il Comune più caro dell’intero territorio metrocittadino fa parte dell’Unione: il primato poco invidiabile appartiene a quanto pare a Capraia e Limite, che ha fatto registrare un premio medio di 906 euro. Una cifra aumentata ben del 66% rispetto al luglio del 2023 e del 44% rispetto alla media italiana attuale. Tornando ai confini del circondario, al secondo posto in termini assoluti troviamo Empoli: assicurare un veicolo costa mediamente 847 euro, con gli empolesi che si trovano a pagare il 42% in più rispetto a poco più di un anno fa. A completare il podio dei rincari c’è Castelfiorentino: in questo caso in realtà l’aumento si è "limitato" a un 10%, ma con un premio di 845 euro Castello si è rivelata la terza realtà più onerosa dell’Empolese Valdelsa, in termini di preventivi. Gambassi ha invece fatto registrare una vera e propria impennata: gli utenti gambassini hanno speso a quanto pare il 61% in più rispetto al luglio del 2023 per assicurare le rispettive vetture, con il premio medio che il mese scorso ammontava a 825 euro. E poi c’è il ’caso’ di Vinci, che è l’unico Comune dell’Unione ad aver visto diminuire l’importo del premio rispetto alla scorsa estate: i vinciani pagano il 10% in meno. Nonostante il decremento però, la somma finale è comunque la quinta più alta del circondario: 765 euro. Scorrendo l’elenco, ci sono altri due Comuni in cui l’assicurazione richiede un esborso superiore alla media della Città Metropolitana: al sesto posto c’è Certaldo, con un premio di 701 euro (+48%) e subito dopo Fucecchio, dove il "segno più" si è fermato al 7% ma ha portato comunque a un premio di 700 euro.

La prima realtà al di sotto della media fiorentina (ma non della media toscana, ammontante a 671,58 euro) è Cerreto Guidi. Con una situazione a due facce: è vero che il premio è di 676 euro, ma lo scorso luglio ha fatto registrare un incremento del 41% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Un quadro simile a quello di Montelupo: da una parte c’è un premio contenuto, rispetto se non altro alle altre realtà dell’Unione (660 euro).

Dall’altra però, gli automobilisti montelupini pagano il 55% in più rispetto alla scorsa estate. E considerando che i dati di Montaione non sono stati resi noti da Facile.it, il Comune dell’Unione in cui l’Rca è meno cara è Montespertoli: 618 euro di premio, per quanto anche l’utenza montespertolese abbia dovuto confrontarsi con un incremento del 7%. Un ’segno più’ generalizzato e più o meno marcato, dicevamo: per capire se si tratti di un exploit isolato o dell’inizio di una tendenza strutturale bisognerà tuttavia attendere i prossimi mesi.

Giovanni Fiorentino