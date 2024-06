E non mancano le sferzate: "Il Pd? Scelte divisive"

E’ uno dei più frequentati. Soprattutto dai giovani. Fondato agli inizi degli anni ’60, il circolo ricreativo Arci di via Livornese a Santa Maria conta oggi circa 300 soci. Come gli altri, "anche questa realtà - spiega il presidente Piero Bartalucci - sta vivendo tutte le contraddizioni della società moderna. Famiglie frammentate, anziani sempre più soli. Santa Maria non è vissuta solo dai santamariesi, abitano qui immigrati e persone che hanno scelto di venirci ad abitare. Conseguenza dell’impatto dello sviluppo urbanistico. Cosa ci fa restare a galla? Sopravvivono i circoli che danno servizi sociali".

La platea è varia rispetto ad anni fa, fa notare il presidente di lungo corso (il padre a sua volta ha ricoperto questo ruolo). "Accanto alla ricreazione deve affiancarsi il servizio; che sia l’insegnamento della lingua per stranieri, o l’apertura di uno sportello di consulenza dedicato agli anziani (che stiamo valutando), i circoli sopperiscono a ciò che la politica non offre". Come i luoghi di aggregazione per i giovani. "Empoli non ha grandi alternative. Mancano gli spazi. Manca un centro sociale vero che possa accogliere i ragazzi del ceto popolare. Che qui, però viene". Aperitivi in giardino, musica e… politica. "Il ballottaggio? Era nell’aria - secondo Bartalucci - Il circolo, specchio di una città che cambia, ospita soci pro Masi e pro Mantellassi (nella sezione di Santa Maria quest’ultimo ha vinto a mani basse, ndr). Tra gli errori che hanno portato alla seconda tornata - è l’analisi del presidente - la scelta del Pd di una candidatura tardiva. E’ stata divisiva. Prima di Mantellassi si parlava di altri giovani, che poi si sono defilati e che avevano più dimestichezza col governo. Ma - tiene a precisare Bartalucci - Alessio è molto bravo e dopotutto il mestiere di sindaco si impara facendolo. Mi auguro che sia il sindaco di tutti e che recepisca le istanze delle persone. Vanno ascoltate. Bisogna prevenirli i comitati, informare per tempo la cittadinanza sulle scelte politiche, che devono avere un loro orientamento, certo. Ma direi: meno comitati, più risposte. Questi nascono se la politica è vacante".

