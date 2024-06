"Due paesi in festa", la sagra più attesa

Cucina tipica Toscana, pizza, musica live ma soprattutto la protagonista indiscussa della festa: la brioche con gelato artigianale. Torna la 37esima edizione di "Due paesi in festa" con San Pancrazio e Lucignano che come ogni estate uniscono le forze per dar vita ad uno degli eventi più longevi ed amati del territorio del chianti. La sagra non si svolgerà più al Parco della Rimembranza, bensì al Campo Sportivo di San Pancrazio. Ad organizzare le due settimane di festa è la società di calcio amatoriale Asd San Pancrazio Lucignano grazie ai tanti volontari, molti dei quali giovani.

I giorni coinvolti sono da oggi a domenica e il prossimo weekend del 5, 6 e 7 luglio. Oltre ad un mercatino dell’artigianato con prodotti realizzati a mano, ogni sera ci saranno spettacoli dal vivo, a partire da stasera con canzoni di Vasco e Ligabue. Domani invece spazio alla tribute band a Bud Spencer e Terence Hill, mentre domenica toccherà all’orchestra Smile. Venerdì 5 luglio poi una serata dedicata a Lura Pausini e il giorno successivo ecco La Combriccola del disco e infine domenica 7 luglio gran finale con il latino americano di Andrea Raimo Dj e la scuola Giulias Bachata. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni della festa alle 19 con prenotazione consigliata, chiamando il 334 2220688 dalle 18 alle 21 (anche attraverso Whatsapp).