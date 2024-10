Disagi e liste d’attesa. L’Asl Toscana centro : "Migliorano i tempi"

Liste d’attesa, il punto con Asl. Dopo la pubblicazione sul nostro quotidiano della testimonianza di Carlotta Quercioli, alla quale per una risonanza magnetica dorsale e una rachide lombosacrale avrebbero dato appuntamento fra un anno a Pieve a Nievole, arriva la replica dell’azienda sanitaria. "In un contesto che vede un aumento esponenziale della domanda di prestazioni e prenotazioni al Cup - si legge nella nota - ci teniamo a rispondere, sui casi segnalati, nel rispetto dei risultati raggiunti nell’ultimo anno e dell’impegno messo in campo dai nostri professionisti". Stando ai dati diffusi, i tempi di attesa di visite ed esami diagnostici in tutti gli ambiti aziendali evidenziano un miglioramento con un +91,2% dei casi che rispettano i tempi di attesa nel periodo gennaio-agosto 2024 a fronte di un 73,8% nello stesso periodo del 2023. Dall’ultimo monitoraggio (1-15 settembre 2024) il miglioramento emerge per la visita ortopedica (95,1%), neurologica (93,6%), gastroscopia (92,4%) e cardiologica (92,4%). Propri a Empoli il 2024 sta evidenziando un miglioramento dei tempi di attesa per tutte le classi di priorità, sia per le visite specialistiche sia per gli esami diagnostici: dal 69,6% nel 2023 al 91% nel 2024 per la diagnostica; dal 60,4% nel 2023 all’82,9% nel 2024 per le visite specialistiche. La performance nella zona empolese è positiva per la visita pneumologica (99,1%), otorino (99,7%), ortopedica (99,3%) e per gli ecocolordoppler tronchi sovraortici (93%). Va peggio per ecografia mammella e mammografia. "Stiamo lavorando sui tempi - garantisce l’Asl - La situazione sta migliorando". Ancora i numeri: 582.774 prestazioni ambulatoriali accolte nel primo semestre 2024 rispetto alle 571.359 garantite nel medesimo periodo del 2023. Sulla risonanza magnetica, Asl fa sapere che dalle prenotazioni Cup registrate nel periodo gennaio-15 settembre 2024, il 99% delle urgenti sono state erogate entro i tempi previsti dalla normativa (72 ore). Nei primi 8 mesi del 2024 sono state erogate 393.658 prestazioni diagnostiche (PRGLA), oltre 15mila in più rispetto al 2023. Alessandra Sabatini aveva raccontato dei 35 minuti di attesa al telefono per sentirsi dire di richiamare nei mesi successivi in vista dell’apertura di nuove liste. "Siamo dispiaciuti per il disagio. Risulta tuttavia che con Quercioli il sistema delle preliste abbia funzionato: poiché la signora ha chiesto l’inserimento in prelista e le è stato dato un appuntamento ai primi di ottobre a Scandicci. Quanto alla seconda segnalazione, non risulta il ricorso al sistema preliste per cui invitiamo la signora a scrivere all’Urp e a lasciare i suoi riferimenti".