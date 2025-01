"Digital month" allo sportello digitale di Fucecchio: tutti gli incontri

Nel mese di gennaio, al Punto Digitale presso l’InformaGiovani del Comune di Fucecchio, sono in programma quattro incontri di facilitazione digitale gratuiti dedicati all’app IO e ai principali strumenti digitali, per accedere ai servizi pubblici in modo facile e veloce.

Stasera alle 18 l’incontro è dedicato a creare ed utilizzare Spid e la carta d’identità elettronica, per accedere ai servizi della pubblica amministrazione direttamente dall’app. Martedì 14 gennaio. invece, l’incontro sarà dedicato al nuovo strumento per conservare i documenti digitali e a come gestire i pagamenti online in modo sicuro ed immediato.

Martedì 21 gennaio la lezione sarà dedicata ai vantaggi e alle opportunità riservate ai giovani attraverso la Carta Giovani Nazionale, per accedere a sconti e servizi esclusivi. Infine il 28 gennaio si parlerà dei benefici della Carta della disabilità e come utilizzarla tramite l’app IO, per semplificare l’accesso ai servizi dedicati.

E’ gradita la prenotazione: 0571 268408, o scrivendo alla mail [email protected].