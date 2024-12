Diciotto nuovi posti letto di terapia intensiva

EMPOLI

Con il nuovo anno è previsto l’arrivo di nuovi posti letto al San Giuseppe. Diciotto, per la precisione, di terapia intensiva nel reparto 1A1. L’intervento è in corso di realizzazione e dovrebbere essere ultimato nei primi mesi del 2025. I lavori prevedono l’ammodernamento e l’ampliamento dei reparti di terapia intensiva puntando alla realizzazione di due reparti adiacenti e speculari con nove posti letto ciascuno "che saranno organizzati, da un punto di vista sanitario, in un reparto di terapia intensiva e in un reparto di terapia sub-intensiva convertibile, per esigenze, in terapia intensiva", si legge nella relazione dell’Asl. Secondo il nuovo cronoprogramma, stilato a seguito della rimodulazione degli interventi decisi dall’azienda sanitaria per far fronte all’aumento dei costi dei materiali edili e delle lavorazioni, l’ospedale di Empoli potrà contare sull’attivazione dei nuovi posti letto entro il prossimo luglio. Dopo la fine dei cantieri nel corso del mese di febbraio, il mese successivo è previsto l’arrivo degli arredi e delle attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento dei reparti, con successivo controllo e collaudo fissato per il prossimo maggio. A distanza di circa due mesi è prevista l’apertura dei due nuovi reparti che consentiranno di aumentare il numero di posti letto e, quindi, anche la capacità di risposta dell’ospedale. L’investimento complessivo (deliberato due anni fa) ammonta a oltre quattro milioni di euro. Nella fase intermedia l’azienda sanitaria ha dovuto aggiornare sia il quadro economico che i tempi di concretizzazione del progetto.