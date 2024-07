Dibattito sul nuovo stadio. La polemica non si placa. E il sindaco incontra il Coni

"Lo stadio del Futuro". Questo il titolo del progetto che dovrebbe regalare all’Empoli e ai suoi tifosi un nuovo stadio da 18.600 posti. Sulla questione continuano però a tenere banco le varie discussioni. Da un lato, i sostenitori del progetto sottolineano i vantaggi che il nuovo stadio potrebbe portare. Un’infrastruttura moderna non solo migliorerebbe l’esperienza dei tifosi, ma potrebbe attrarre eventi di grande rilevanza, incrementando il turismo e dando una spinta all’economia locale. Dall’altro lato, ci sono preoccupazioni riguardo all’impatto negativo che la costruzione di questo impianto potrebbe avere su Serravalle. Nel contesto di questa discussione accesa, il sindaco Alessio Mantellassi ha annunciato durante la presentazione dello stadio, un’apertura alla cittadinanza con un processo partecipativo. Mantellassi ha inoltre commentato sul suo profilo social la visita del presidente regionale del Coni, Simone Cardullo, col quale ha parlato di “impiantistica sportiva, programmazione di investimenti sullo sport e dei nodi principali da affrontare“.

Sul tema è intervenuto anche Claudio Del Rosso del Comitato per Serravalle. "Siamo in fase costruttiva e uditiva – spiega -. Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, ci metterà al corrente per valutare quello che è il progetto.Ci sono molti cittadini che vogliono aderire al nostro comitato". I dubbi sono stati evidenziati anche dalla sezione Empolese Valdelsa del Partito Comunista Italiano. "Non si tratta di dotare Empoli di un nuovo stadio ma di un’operazione che prevede migliaia di metri quadri con destinazione commerciale – sottolineano -. Sono previsti negozi, centro commerciale, albergo e auditorium, un’opera che andrà a stravolgere l’assetto della città con un impatto che sarà strutturalmente molto importante". "Si parla molto di come combattere il degrado in centro, ma la trasformazione di Empoli in un gigantesco mercato non aiuta", conclude la nota del Pci. In conclusione hanno parlato anche Luca Lotti, senior advisor dell’Empoli calcio, e Andrea Solinas, autore del libro "Stadi d’Italia. La storia del calcio italiano attraverso i suoi templi". Protagonisti di un incontro pubblico voluto da Clebs.it, hanno ribadito i dati salienti del progetto dello stadio e la sua genesi.

N.P.