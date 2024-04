Di Mauro spinge per il turismo di alta qualità

"Il Limitese merita la Bandiera Arancione del Touring club italiano": le elezioni di giugno si avvicinano e il turismo come fonte di reddito è tra le carte sul tavolo. Ampia discussione. Intanto, il Comune ha rinnovato l’adesione triennale alla Via Medicea, uno dei cammini toscani più gettonati. Ricordiamo che il turismo ‘lento’ comincia a essere… di massa. Circa il 20% del totale.

Il rinnovo è stato appena ratificato dall’esecutivo guidato dal sindaco Alessandro Giunti (l’ha fatto anche Montelupo). Emanuel Di Mauro – candidato sindaco per il Centrodestra a Capraia e Limite – e il coordinatore comunale di Forza Italia Diego Crocetti sono tornati a parlare di turismo: "È nostra intenzione, come coalizione ‘Siamo Capraia e Limite’, far prendere al nostro comune la bandiera arancione del Touring Club Italiano. A tal proposito, stiamo pensando a una sinergia con il candidato sindaco del Centrodestra a Montelupo, Federico Pavese, dove ci sono il particolare ed unico museo della ceramica e la bellissima villa medicea, per rendere il nostro comprensorio unico nel suo genere ed un polo attrattivo particolare, cercando di riqualificare strutture come l’ex Teatro di Limite e di tendere una mano a privati in possesso di beni di rilievo. È nostra intenzione altresì valorizzare la nostra Docg del Chianti Montalbano. Vogliamo proporre un turismo lento e di qualità, in particolar modo quello itinerante, costituito da percorsi in mountain bike e trekking, pernottamenti nelle nostre strutture ricettive e nei nostri agriturismi, nonché incentivare l’offerta di ricezione camping, anche col rifacimento di una zona camper al passo col 2024".

Andrea Ciappi