Danni e frana post alluvione. C’è il via libera ai progetti. Due opere da oltre 2 milioni

Frana di San Rocco e via dell’Acquerata: approvati i progetti esecutivi d’intervento, primi lavori per i lotti già finanziati in specie per ciò che riguarda il movimento franoso da tempo tenuto sotto osservazione dal Comune di Cerreto Guidi. Si tratta di una doppia operazione da oltre 2 milioni di euro, ovviamente aiutata anche da fondi sovracomunali (dallo Stato in particolare). A San Rocco, si tratta di prevenire che i fronti di frana vadano a minacciare le abitazioni e che creino pericoli per le persone: lo dice ben chiaro il Comune stesso, nel dare luce verde ai piani di risanamento. Via dell’Acquerata, invece, è tra quelle pesantemente danneggiate dall’alluvione dei primi giorni di novembre 2023. Cominciamo dalla frana: il movimento - si spiega - interessa l’area compresa fra San Rocco, a sud di via Ripa, e il nucleo abitato che si estende lungo il lato est della via Provinciale Cerretese. Per lungo tempo sono state predisposte le necessarie misure di monitoraggio e indagine "con il preciso scopo - parole dell’amministrazione - di valutare e comprendere la situazione dei luoghi e l’evolversi del fenomeno". Sono stati interessati anche i competenti uffici della Regione Toscana. Ecco l’esito delle verifiche: si parla di "una situazione in peggioramento con retrocessione del coronamento di frana ancor più verso i crinali adiacenti", dove comincia l’abitato. Imminenti quindi i primi lavori per bloccare la frana. Passiamo a via dell’Acquerata, nella zona di Stabbia, fortemente colpita dall’alluvione di un anno fa, e gravata dalla deviazione del traffico per i lavori che hanno interessato il ponte di Lazzeretto. Si procederà a breve alla messa in sicurezza almeno di un primo tratto della strada a partire dall’intersezione con la strada provinciale 48 presso la frazione di Lazzeretto, sulla scorta del contributo assegnato dal ministero dell’interno. Subito a disposizione, appunto per l’immediato risanamento del fondo stradale, 90mila euro. La strada, la cui titolarità è del Comune, raccorda alcune zone residenziali e produttive della frazione cerretese, e pertanto questa manutenzione è quanto mai necessaria. E attesa.

Andrea Ciappi