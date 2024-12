Dal clima fino al suolo: stasera l’incontro sui grandi temi del futuro

Papillon Associazione Ludico Ricreativa, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, il Consorzio Europeo Phoenix, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e con il supporto del Comune di Fucecchio, promuove un incontro pubblico – oggi alle 21 nella sede della Fondazione I Care – per affrontare le sfide climatiche e ambientali attraverso un gioco interattivo partecipativo. Un’occasione per scoprire, discutere e proporre soluzioni sostenibili attraverso il coinvolgimento diretto della comunità. L’incontro sarà aperto dagli interventi del professore Iacopo Zetti e del dottor Andrea Testi, esperti in ambito ambientale, che introdurranno il tema dell’uso del suolo e delle sue complesse interazioni con il clima e gli equilibri naturali.

Dopo i partecipanti, guidati da un conduttore (“magister ludi”), prenderanno parte a un gioco interattivo pensato per far emergere soluzioni innovative e praticabili per affrontare le sfide ambientali.