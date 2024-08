Controlli, ora è tempo di bilanci: "Buoni risultati, ma non ci fermiamo. Ecco le nuove zone sotto la lente"

Sotto osservazione speciale. Piazza don Minzoni e le altre zone sensibili del centro sono da tempo finite sotto la lente delle istituzioni e delle forze dell’ordine. E ora è tempo di bilanci. Ieri mattina, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, è stata svolta un’analisi approfondita sugli esiti delle iniziative messe in campo in città negli ultimi mesi sul tema della sicurezza. Alla riunione presieduta dal prefetto Francesca Ferrandino, hanno preso parte i vertici provinciali di Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre al vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti e all’assessora alla sicurezza, Valentina Torrini.

"Attenzione e approfondimento sono stati dedicati anche alle criticità recentemente rappresentate dal sindaco di Empoli Mantellassi", spiega la Prefettura in una nota. "La serrata attività di controllo posta in essere dalle forze di polizia nella zona della stazione e nelle aree limitrofe – si legge ancora nella nota –, ha consentito di rilevare una diminuzione dei delitti connessi al fenomeno delle sostanze stupefacenti, anche se è stato ritenuta necessaria la prosecuzione dei mirati servizi di controllo e di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego di unità cinofile, alla luce di quanto rappresentato nel corso dell’incontro e nella missiva recentemente inviata dal sindaco". Durante la riunione si è deciso che altri servizi mirati, da definire in sede di tavolo tecnico in Questura, saranno portati avanti nelle aree di via Corticella e di via Cherubini, ma particolare attenzione sarà rivolta anche all’area di viale Buozzi.

Andrà avanti inoltre l’attività del gruppo interforze coordinato dalla Prefettura, finalizzato a individuare gli esercizi commerciali da tenere sotto osservazione con la possibilità di revocare le licenze per la somministrazione. Al momento a Empoli non è scattata alcuna revoca ma lo stretto monitoraggio di 12 esercizi commerciali che si trovano nelle aree più sensibili ha permesso di far registrare, secondo l’analisi delle forze di polizia, un evidente miglioramento della situazione relativa all’ordine e sicurezza pubblica.

L’analisi ha portato poi a valutare favorevolmente anche l’efficacia dell’ordinanza ’anti-kebab’ adottata lo scorso aprile. Il provvedimento che prevede chiusure anticipate per i minimarket nelle aree a rischio scadrà a metà settembre. "La condivisione del comitato di rafforzare i controlli sulla zona circostante la stazione, via Corticella e via Cherubini e viale Buozzi corrisponde alle necessità – ha commentato Mantellassi –. Sarà poi tradotto questo indirizzo in atti operativi, ma credo sia una prima risposta importante frutto della collaborazione stretta e corretta fra istituzioni". "Abbiamo precisato le preoccupazioni dei cittadini – aggiunge Torrini –. C’è massima fiducia nel lavoro della Prefettura e delle forze dell’ordine che ringrazio".