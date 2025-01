Contratto per il Chiecina. Raggiunto l’accordo

A Palazzo Franchetti di Pisa, sede del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, presentato e reso operativo il Contratto di Fiume del Chiecina, il nuovo strumento per la gestione delle risorse idriche, valorizzazione dei territori fluviali e salvaguardia dal rischio idraulico del torrente Chiecina, che passa per i comuni di Palaia, Montopoli in Val d’Arno, Montaione e San Miniato. Presenti all’evento tutti gli amministratori.

"Il Contratto di Fiume è uno strumento capace di riunire enti, istituzioni, cittadini, con l’intento di raccogliere in un unico progetto disegni, idee e istanze che via via si sviluppano sui nostri corsi d’acqua – ha detto Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno.

"Il Contratto di Fiume è uno strumento che lega le amministrazioni comunali - ha aggiunto Luca Belcari, vicesindaco di Montaione - andando oltre il territorio di appartenenza e oltre le province, quindi finalizzato alla valorizzazione del fiume che in questo contesto ha un’implicazione da un punto di vista turistico".